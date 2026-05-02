Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Villa La Angostura
Villa La Angostura

El pronóstico para Neuquén este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 13 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 1 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 25m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:16 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 1 - 3 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Norte 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.