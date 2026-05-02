Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.