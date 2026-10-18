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Evolución del clima en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 17 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes altas
15°
Viento
Este 13 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:54
Horas de luz13h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:41 y se pone a las 19:54, dando aproximadamente 13h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noreste 17 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° Noreste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 10° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 11° Noreste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 12° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 13° Noreste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 13° Noreste 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 14° Noreste 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 15° Noreste 19 - 42 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 15° Noreste 17 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 15° Noreste 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 15° Noreste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 15° Noreste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 14° Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 12° Este 13 - 24 km/h 0% Nubes altas
23:00 14° 10° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 10° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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