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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Villa La Angostura
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El pronóstico para Neuquén este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 11°. Con vientos de 13 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Norte 3 - 5 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:19 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 2 - 11 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Norte 2 - 8 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 12° 12° Norte 4 - 8 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Norte 2 - 7 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Noreste 3 - 5 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Noroeste 0 - 5 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 11° 11° Suroeste 2 - 4 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Oeste 2 - 5 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Norte 3 - 5 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Norte 3 - 8 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Norte 3 - 10 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Norte 4 - 11 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Noreste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Este 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Este 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Este 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.