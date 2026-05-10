Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:23 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 11 - 20 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° Oeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Oeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noreste 0 - 10 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noreste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 11° Noreste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.