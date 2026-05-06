Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Oeste 19 - 35 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 30 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 17m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:20 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 30 - 56 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Este 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sur 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Oeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Oeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Oeste 10 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Suroeste 12 - 25 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Oeste 14 - 26 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Oeste 19 - 35 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Oeste 27 - 49 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Suroeste 30 - 56 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.