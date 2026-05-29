Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Río Negro este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Norte 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noroeste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol17:53
Horas de luz9h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:24 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 9h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Norte 11 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Norte 11 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Norte 11 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Norte 13 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Norte 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Norte 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noroeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noroeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noroeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.