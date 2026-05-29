Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 29 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Río Negro este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:24
|Puesta del sol
|17:53
|Horas de luz
|9h 29m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:24 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 9h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|10°
|Norte 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|10°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|10°
|Norte 11 - 19 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|10°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|10°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|10°
|10°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|11°
|11°
|Norte 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Norte 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|14°
|14°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|16°
|16°
|Noroeste 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|17°
|17°
|Noroeste 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|17°
|17°
|Noroeste 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|16°
|Norte 11 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|14°
|14°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|13°
|13°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Noroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Noroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|10°
|10°
|Noroeste 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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