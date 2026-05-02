Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.