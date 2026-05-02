El tiempo en Río Negro hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
El pronóstico para Río Negro este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 4°. Con vientos de 25 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:59
|Puesta del sol
|18:17
|Horas de luz
|10h 18m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:59 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 45 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|7°
|4°
|Suroeste 19 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|8°
|5°
|Suroeste 17 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|7°
|4°
|Suroeste 15 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|6°
|4°
|Suroeste 13 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|8°
|5°
|Suroeste 22 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|8°
|5°
|Suroeste 24 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|6°
|Suroeste 23 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|8°
|5°
|Suroeste 21 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|6°
|Suroeste 20 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|11°
|11°
|Suroeste 19 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|12°
|12°
|Suroeste 23 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|12°
|12°
|Suroeste 23 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 21 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|12°
|12°
|Suroeste 19 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|12°
|12°
|Suroeste 16 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|11°
|11°
|Suroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|10°
|9°
|Suroeste 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|7°
|7°
|Oeste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|7°
|7°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|6°
|8°
|Noroeste 1 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|5°
|5°
|Norte 4 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|4°
|3°
|Norte 7 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|5°
|2°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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