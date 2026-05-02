Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

El pronóstico para Río Negro este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 25 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 20 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Suroeste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 18m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:59 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 45 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 15 - 41 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 13 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 23 - 42 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 21 - 40 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 20 - 37 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 23 - 44 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Suroeste 23 - 44 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Suroeste 22 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Suroeste 19 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Suroeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 10° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.