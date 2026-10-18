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Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Norte 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:18
Puesta del sol19:36
Horas de luz13h 18m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:18 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 13h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Soleado
07:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Soleado
08:00 Norte 8 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 10° Norte 12 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 12° Norte 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 10° Norte 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 11° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 13° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 13° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 13° Noreste 15 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 17° 13° Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 11° Noreste 19 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 14° Noreste 21 - 40 km/h 0% Soleado
19:00 12° Noreste 22 - 41 km/h 0% Soleado
20:00 10° Noreste 19 - 40 km/h 0% Soleado
21:00 Noreste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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