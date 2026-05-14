Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

El pronóstico para Río Negro este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 18 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noroeste 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 15 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:04
Horas de luz9h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:11 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 9h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 33 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Oeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Oeste 15 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Oeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 16 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Oeste 15 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.