comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Río Negro este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 10°. Con vientos de 27 - 53 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 18 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
20°
Viento
Noreste 23 - 46 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 19 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 27 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:15
Puesta del sol19:38
Horas de luz13h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:15 y se pone a las 19:38, dando aproximadamente 13h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 27 - 53 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cubierto
02:00 12° Noreste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
03:00 12° Norte 17 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 12° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 11° Noreste 17 - 30 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 11° Noreste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 12° Noreste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 12° Noreste 18 - 33 km/h 0% Cubierto
09:00 13° Noreste 18 - 33 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 10° Noreste 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 13° Norte 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 15° Norte 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 17° Norte 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 17° Norte 27 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 17° Norte 26 - 53 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 17° Noreste 24 - 50 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 20° 16° Noreste 23 - 46 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 14° Noreste 24 - 44 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 12° Noreste 25 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 11° Noreste 25 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 11° Noreste 22 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 12° Noreste 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 12° Norte 17 - 32 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 13° Norte 16 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. El Niño también golpea a perros y gatos:quedaron atrapados en árboles y techos, rescataron a 247 mascotas y temen nuevas inundaciones

    El Niño también golpea a perros y gatos: quedaron atrapados en árboles y techos, rescataron a 247 mascotas y temen nuevas inundaciones

  2. El Súper Niño y el dengue preocupan en Argentina:qué advierte el SMN, cuántos casos se esperan y qué medidas tomar en casa

    El Súper Niño y el dengue preocupan en Argentina: qué advierte el SMN, cuántos casos se esperan y qué medidas tomar en casa

  3. Chau lluvias en Buenos Aires:cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana en el AMBA

    Chau lluvias en Buenos Aires: cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana en el AMBA

  4. Temporal intenso en el AMBA:hasta cuándo llueve y cómo va a estar el clima el Día de la Madre

    Temporal intenso en el AMBA: hasta cuándo llueve y cómo va a estar el clima el Día de la Madre

  5. Frío y cielo nublado en plena primavera:cómo va a estar el clima hoy y qué día sube la temperatura en el AMBA

    Frío y cielo nublado en plena primavera: cómo va a estar el clima hoy y qué día sube la temperatura en el AMBA
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei viaja a España en medio de una semana clave en el Congreso:cómo será su agenda

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA:analizaron la realidad productiva e industrial

Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 675, un nuevo máximo en lo que va del año

Internacionales

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás