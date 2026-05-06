Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 12h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Noreste 12 - 23 km/h
Lluvia
60% 1.8 mm
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 32 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:03 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 32 - 59 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noreste 14 - 23 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noreste 16 - 30 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noreste 16 - 29 km/h 70% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noreste 20 - 34 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Noreste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noreste 30 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Noreste 32 - 57 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Noreste 29 - 58 km/h 40% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Noreste 26 - 51 km/h 50% 0.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Noreste 22 - 48 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noreste 12 - 40 km/h 60% 7.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Noreste 12 - 23 km/h 60% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Noreste 20 - 33 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Noreste 19 - 34 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noreste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Noreste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Noreste 7 - 19 km/h 40% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.