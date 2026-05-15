Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Noroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Noroeste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 55m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:50 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 22 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 4 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Norte 3 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Noreste 5 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Noreste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noreste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noreste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noreste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Norte 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.