El tiempo en Salta hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Salta este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 10°. Con vientos de 16 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Salta
Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 16 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:44
|Puesta del sol
|18:52
|Horas de luz
|11h 8m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Salta
¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?
El sol sale hoy en Salta a las 07:44 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?
El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Salta?
El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 16 - 40 km/h.
Ubicación de Salta
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Suroeste 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Noroeste 0 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Noroeste 0 - 2 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Norte 1 - 2 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|12°
|12°
|Norte 2 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Norte 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Norte 4 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|10°
|10°
|Norte 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Este 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Sureste 2 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|19°
|19°
|Sureste 10 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Este 12 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Este 16 - 40 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|17°
|17°
|Este 13 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|17°
|Sureste 15 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|16°
|16°
|Sureste 15 - 39 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Este 9 - 35 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 5 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|13°
|13°
|Norte 5 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|13°
|13°
|Noroeste 4 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|12°
|Este 3 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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