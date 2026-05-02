Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 16 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.