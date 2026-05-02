Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

El pronóstico para Salta este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 10°. Con vientos de 16 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sureste 15 - 39 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
13°
Viento
Norte 6 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 16 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 8m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:44 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 16 - 40 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noroeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Noroeste 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Norte 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Norte 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Norte 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Norte 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Norte 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Sureste 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sureste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Este 12 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Este 16 - 40 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Este 13 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sureste 15 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sureste 15 - 39 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Este 9 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Noreste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Norte 6 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Norte 5 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Norte 6 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.