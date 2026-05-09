Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 2 - 16 km/h
Lluvia
80% 0.5 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 10°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:48
Horas de luz11h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:47 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 2 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 3 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 2 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 1 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Noreste 5 - 17 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 8 - 20 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Este 9 - 22 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Este 8 - 22 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Este 6 - 20 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Este 4 - 17 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Norte 2 - 16 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noroeste 1 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Este 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.