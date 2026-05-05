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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

El pronóstico para Salta este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 10°. Con vientos de 9 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 5m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:45 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 2 - 13 km/h 0% Niebla
02:00 12° 12° Norte 2 - 13 km/h 0% Niebla
03:00 12° 12° Oeste 3 - 13 km/h 0% Niebla
04:00 12° 12° Oeste 5 - 14 km/h 0% Niebla
05:00 11° 11° Oeste 4 - 15 km/h 0% Niebla
06:00 11° 11° Sur 2 - 13 km/h 0% Niebla
07:00 10° 10° Este 2 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 11° 11° Este 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Noreste 1 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Suroeste 1 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Suroeste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Este 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 26° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 26° Este 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Noreste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 7 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.