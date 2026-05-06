Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Salta
Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:46
|Puesta del sol
|18:50
|Horas de luz
|11h 4m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Salta
¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?
El sol sale hoy en Salta a las 07:46 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?
El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Salta?
El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.
Ubicación de Salta
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Este 2 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|13°
|13°
|Este 1 - 5 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|13°
|13°
|Sur 0 - 4 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|13°
|13°
|Este 1 - 3 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|13°
|13°
|Sur 2 - 5 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Suroeste 3 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Neblina
|08:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 3 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Suroeste 2 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|19°
|Oeste 2 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|21°
|21°
|Oeste 2 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|23°
|25°
|Noroeste 2 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|24°
|26°
|Norte 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Noreste 4 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Noreste 5 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|26°
|Norte 7 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|24°
|Noreste 6 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Este 8 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Este 3 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Noreste 4 - 10 km/h
|0%
|Niebla
|23:00
|17°
|17°
|Noreste 6 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Noreste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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