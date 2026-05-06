Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Norte 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Niebla
17°
Viento
Noreste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 26°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:46 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sur 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Este 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Neblina
08:00 13° 13° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Oeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Oeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Noroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 26° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 26° Norte 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 24° Noreste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Este 8 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Noreste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Este 3 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Noreste 4 - 10 km/h 0% Niebla
23:00 17° 17° Noreste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.