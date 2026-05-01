Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Turismo en San Juan.
Turismo en San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo soleado, la jornada en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sureste 4 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sur 23 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 20 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 25°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 51m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:05 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 11° Sureste 2 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sureste 4 - 7 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 4 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 22° 25° Sureste 18 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Sureste 20 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Sureste 22 - 47 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Sur 24 - 51 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Sur 23 - 50 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Sur 22 - 50 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Sur 18 - 45 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Sur 20 - 39 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Sur 22 - 44 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Sur 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Sur 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.