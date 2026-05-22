Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Turismo en San Juan.
Turismo en San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo soleado, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
Viento
Norte 2 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:19 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 2 - 4 km/h 0% Soleado
10:00 11° Este 1 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sureste 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sureste 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sureste 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Este 3 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sureste 3 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sureste 4 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sur 6 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sur 8 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 6 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.