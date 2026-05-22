Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
Viento
Este 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:48 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 7 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Este 7 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 Este 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Este 6 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Este 7 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Este 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Sureste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Sureste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Sureste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sureste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.