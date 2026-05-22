Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:55 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 10 - 22 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 5 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Este 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Este 5 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Este 5 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Este 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Este 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sureste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.