El tiempo en San Juan hoy, 16 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 6° para este 16 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en San Juan
Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:15
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|10h 30m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?
Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 08:15 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sur 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|12°
|12°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|12°
|12°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|11°
|11°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|11°
|11°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|11°
|11°
|Sur 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|11°
|11°
|Sur 14 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|10°
|10°
|Sur 19 - 36 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|10°
|7°
|Sur 25 - 48 km/h
|80% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|10°
|7°
|Sur 21 - 48 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|10°
|7°
|Sur 20 - 43 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|10°
|7°
|Sur 23 - 48 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|10°
|7°
|Sur 22 - 47 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|8°
|5°
|Sur 25 - 51 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|8°
|5°
|Sur 23 - 51 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|8°
|5°
|Sur 20 - 47 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|8°
|5°
|Sur 16 - 40 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|7°
|5°
|Sur 14 - 32 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|7°
|5°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|7°
|6°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|7°
|6°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|7°
|6°
|Sureste 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|7°
|7°
|Sureste 4 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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