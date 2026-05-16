Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Turismo en San Juan.
Turismo en San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 19 - 36 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 20 - 47 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 30m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:15 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 14 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Sur 19 - 36 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 10° Sur 25 - 48 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° Sur 21 - 48 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° Sur 20 - 43 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° Sur 23 - 48 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Sur 22 - 47 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 25 - 51 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 23 - 51 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 20 - 47 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 16 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sur 14 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.