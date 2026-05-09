Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Turismo en San Juan.
Turismo en San Juan.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Norte 6 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 23 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:10 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 23 - 50 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 23 - 50 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 18 - 45 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 14 - 36 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 1 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Sureste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Este 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Norte 7 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Norte 8 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Norte 6 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Norte 5 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Noreste 5 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.