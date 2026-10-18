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Evolución del clima en San Juan: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Sur 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 24°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:51
Puesta del sol19:47
Horas de luz12h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:51 y se pone a las 19:47, dando aproximadamente 12h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 14° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 13° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 12° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 12° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 11° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 11° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 13° Sur 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 14° Sur 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 15° Sur 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 17° Sur 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 19° Sur 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 21° Suroeste 3 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 21° Suroeste 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 21° Sur 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 21° Sur 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 19° Sur 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 19° Sur 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 18° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 18° Sur 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 18° Sur 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 17° Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 17° Sur 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 17° Sureste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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