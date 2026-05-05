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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.

El pronóstico para San Juan este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 10°. Con vientos de 18 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sureste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Sureste 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Suroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 24°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:08 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Oeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Norte 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Norte 0 - 3 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sureste 2 - 4 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 8 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 11 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sureste 12 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 23° 24° Sur 14 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Sur 17 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Sureste 18 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Sureste 17 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 22° 25° Sur 14 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Sur 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sur 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.