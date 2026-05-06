Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Turismo en San Juan.
Turismo en San Juan.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Sur 6 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
26°
Viento
Oeste 43 - 91 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 43 - 91 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 31°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:08 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 43 - 91 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Oeste 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Sur 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 3 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Norte 3 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 27° 26° Norte 4 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 29° 28° Noreste 3 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 30° 28° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 28° Sur 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 27° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 27° 26° Oeste 26 - 52 km/h 0% Nubes y claros
20:00 27° 26° Oeste 38 - 72 km/h 0% Nubes y claros
21:00 26° 25° Oeste 40 - 87 km/h 0% Nubes y claros
22:00 26° 25° Oeste 43 - 91 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 25° Oeste 38 - 85 km/h 0% Nubes y claros
24:00 25° 25° Oeste 37 - 76 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.