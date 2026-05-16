El tiempo en San Luis hoy, 16 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 6° para este 16 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 24 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:10
|Puesta del sol
|18:32
|Horas de luz
|10h 22m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:10 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 24 - 46 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|11°
|11°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|11°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Este 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|11°
|11°
|Sureste 12 - 21 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Sureste 16 - 29 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|10°
|8°
|Sureste 17 - 32 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|9°
|6°
|Sureste 24 - 45 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|8°
|5°
|Sureste 20 - 43 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|8°
|5°
|Sureste 19 - 38 km/h
|70% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|8°
|5°
|Sureste 18 - 36 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|8°
|5°
|Sureste 19 - 37 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|8°
|5°
|Sureste 21 - 40 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|8°
|5°
|Sureste 20 - 41 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|7°
|4°
|Sureste 22 - 43 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|7°
|4°
|Sureste 20 - 43 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|7°
|4°
|Sureste 20 - 41 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|7°
|4°
|Sureste 17 - 40 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|7°
|5°
|Sureste 12 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|7°
|5°
|Sureste 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|7°
|5°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|7°
|5°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|6°
|4°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|6°
|4°
|Sureste 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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