Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 20 - 43 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sureste 20 - 41 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 24 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 22m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:10 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 24 - 46 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Este 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sureste 12 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° 10° Sureste 16 - 29 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° Sureste 17 - 32 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 24 - 45 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 20 - 43 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 19 - 38 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sureste 18 - 36 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sureste 19 - 37 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sureste 21 - 40 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sureste 20 - 41 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sureste 22 - 43 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sureste 20 - 43 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 20 - 41 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Sureste 17 - 40 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Sureste 12 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.