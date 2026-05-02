El tiempo en San Luis hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para San Luis este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 9°. Con vientos de 35 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 35 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:00
|Puesta del sol
|18:44
|Horas de luz
|10h 44m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:00 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 35 - 58 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Este 35 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Este 30 - 57 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Este 31 - 54 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|14°
|14°
|Este 30 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Este 28 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|13°
|13°
|Este 33 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|7°
|Este 22 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|10°
|7°
|Este 21 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|10°
|Este 22 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Este 22 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|14°
|14°
|Este 24 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Este 23 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|17°
|17°
|Este 19 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Este 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Este 12 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|18°
|18°
|Norte 6 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|17°
|17°
|Norte 4 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 4 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Norte 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|13°
|13°
|Norte 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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