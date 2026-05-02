Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

El pronóstico para San Luis este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 35 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
10°
Viento
Este 22 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 6 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 35 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 44m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:00 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 35 - 58 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 35 - 58 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Este 30 - 57 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Este 31 - 54 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Este 30 - 51 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Este 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 33 - 44 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Este 22 - 42 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Este 21 - 41 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Este 22 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Este 22 - 44 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Este 24 - 47 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Este 23 - 48 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Este 19 - 46 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Este 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Norte 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Norte 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Norte 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.