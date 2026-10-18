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Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Este 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Este 6 - 20 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:40
Puesta del sol19:40
Horas de luz13h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:40 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 13h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 12 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Este 9 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 13° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 15° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 15° Noroeste 9 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 15° Norte 9 - 25 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 16° Norte 10 - 26 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 17° Norte 8 - 26 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 18° Norte 6 - 23 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 4 - 22 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 17° Este 6 - 20 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 18° 16° Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 15° Este 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noreste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 14° Norte 4 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 12° Norte 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 11° Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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