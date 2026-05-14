Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

El pronóstico para San Luis este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 10 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:08 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 10 - 21 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noreste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Norte 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Sur 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 11° Sureste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sur 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Oeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Oeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noreste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.