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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

El pronóstico para San Luis este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 11°. Con vientos de 19 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noreste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Este 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Noreste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:02 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Este 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Noreste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Noreste 2 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noreste 3 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Sur 4 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sur 6 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sur 9 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Sureste 8 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Este 13 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Este 17 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Este 17 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Este 19 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Este 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Este 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Noreste 14 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.