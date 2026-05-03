¿Qué ropa usar hoy en San Luis? El pronóstico para este 3 de mayo de 2026
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 3 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 30 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:00
|Puesta del sol
|18:43
|Horas de luz
|10h 43m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:00 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 30 - 47 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Norte 19 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Norte 22 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Norte 30 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Norte 24 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|12°
|12°
|Norte 20 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Norte 28 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|9°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|8°
|Este 6 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|11°
|11°
|Este 7 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|14°
|14°
|Sureste 3 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|16°
|16°
|Norte 3 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|18°
|18°
|Noroeste 7 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Noroeste 11 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Noroeste 13 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|22°
|22°
|Norte 12 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|22°
|22°
|Noroeste 5 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Oeste 3 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Oeste 3 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Sureste 2 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|14°
|14°
|Este 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Noreste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Norte 3 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Norte 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Noreste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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