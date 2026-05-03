Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
11°
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Oeste 3 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Norte 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 30 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:00 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 30 - 47 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 19 - 46 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 22 - 46 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Norte 30 - 39 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Norte 24 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Norte 20 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Norte 28 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 6 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Este 7 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sureste 3 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Norte 3 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Noroeste 7 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noroeste 11 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noroeste 13 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Norte 12 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noroeste 5 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Oeste 3 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Oeste 3 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sureste 2 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Este 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noreste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Norte 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noreste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.