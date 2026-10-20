Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

El pronóstico para San Luis este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 24 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:38
|Puesta del sol
|19:42
|Horas de luz
|13h 4m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|68%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 06:38 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|11°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|10°
|Noreste 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|10°
|Noreste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|11°
|10°
|Noreste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|9°
|Noreste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|10°
|9°
|Noreste 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|9°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|12°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|16°
|14°
|Norte 10 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|17°
|15°
|Norte 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|15°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|15°
|Norte 23 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|16°
|Norte 23 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|16°
|Norte 24 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|16°
|Norte 20 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|17°
|Norte 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|17°
|Norte 18 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|17°
|Noroeste 15 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|16°
|Noroeste 16 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|15°
|Norte 14 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|15°
|Norte 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Noreste 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|15°
|14°
|Noreste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|13°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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