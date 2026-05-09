Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 23 - 36 km/h
Lluvia
60% 0.6 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 23 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 19 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 24 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:00
Puesta del sol18:05
Horas de luz9h 5m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:00 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 9h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 21 - 35 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 23 - 37 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 23 - 40 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 23 - 36 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 21 - 39 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 17 - 34 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 19 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 23 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 22 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 24 - 40 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 22 - 40 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.