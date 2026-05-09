Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 24 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 7°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.