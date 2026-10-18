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Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11°
Viento
Suroeste 18 - 30 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 6 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 22 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol20:18
Horas de luz13h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:26 y se pone a las 20:18, dando aproximadamente 13h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 22 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° Noreste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° Noreste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° Noroeste 11 - 35 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 20 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Suroeste 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Suroeste 18 - 34 km/h 80% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° Suroeste 18 - 30 km/h 70% 2.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° Suroeste 18 - 30 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 13° 10° Suroeste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 10° Suroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 12° Suroeste 16 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 16° 12° Suroeste 14 - 35 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 14° Oeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 15° Oeste 13 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 15° Oeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 15° Oeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 15° Noroeste 8 - 21 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 14° 12° Oeste 11 - 25 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 2 - 21 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 13° 13° Norte 3 - 6 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Norte 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 10° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° Noroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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