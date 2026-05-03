¿Qué ropa usar hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 3 de mayo de 2026
Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 8° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 1° para este 3 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 8°.
Viento: 23 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 2°.
Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 8°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:51
|Puesta del sol
|18:15
|Horas de luz
|9h 24m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1° y una máxima de 8°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:51 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 9h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 23 - 38 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|0°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|4°
|1°
|Noreste 18 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|4°
|1°
|Noreste 20 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|5°
|1°
|Noreste 22 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|5°
|1°
|Noreste 23 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|5°
|2°
|Noreste 23 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|5°
|2°
|Noreste 21 - 38 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|5°
|2°
|Noreste 19 - 34 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|5°
|1°
|Noreste 20 - 32 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|5°
|2°
|Noreste 20 - 34 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|5°
|2°
|Noreste 17 - 32 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|5°
|2°
|Noreste 16 - 28 km/h
|70% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|6°
|3°
|Noreste 15 - 29 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|6°
|4°
|Noreste 16 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|7°
|5°
|Noreste 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|8°
|6°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|7°
|6°
|Noreste 7 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|6°
|7°
|Este 3 - 13 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|5°
|6°
|Este 2 - 6 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|4°
|5°
|Sur 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|3°
|2°
|Suroeste 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|2°
|0°
|Suroeste 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|2°
|2°
|Suroeste 11 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|2°
|0°
|Suroeste 10 - 22 km/h
|0%
|Niebla
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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