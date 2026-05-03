Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 20 - 32 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 23 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:51
Puesta del sol18:15
Horas de luz9h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:51 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 9h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 23 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 18 - 28 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 20 - 33 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 23 - 38 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 23 - 38 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 21 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 19 - 34 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noreste 20 - 32 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 20 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noreste 17 - 32 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noreste 16 - 28 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noreste 15 - 29 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noreste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 3 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Este 2 - 6 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 10 - 22 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.