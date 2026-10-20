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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 23 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 19 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 23 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:22
Puesta del sol20:22
Horas de luz14h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:22 y se pone a las 20:22, dando aproximadamente 14h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 23 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 9 - 34 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 22 - 38 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 21 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 20 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 19 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 19 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 19 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 10° Sureste 18 - 35 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 10° Sureste 19 - 36 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 10° Este 19 - 36 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 10° Este 18 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Este 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 17 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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