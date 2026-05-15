Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 21 - 38 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 32 - 60 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 32 - 51 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 36 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:09
Puesta del sol17:56
Horas de luz8h 47m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:09 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 8h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 36 - 64 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 29 - 51 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 29 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 29 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 24 - 44 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Oeste 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 21 - 38 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Oeste 24 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 28 - 44 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 29 - 49 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 31 - 53 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 35 - 57 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 36 - 61 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 35 - 64 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 32 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 27 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 29 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 32 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 35 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.