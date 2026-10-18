Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 18 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:19
|Puesta del sol
|19:16
|Horas de luz
|12h 57m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|50%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:19 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|7°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|10°
|7°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|10°
|7°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|9°
|7°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|7°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|6°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|07:00
|9°
|7°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|11°
|8°
|Sureste 8 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|9°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|13°
|10°
|Sureste 9 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|14°
|12°
|Sureste 7 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|13°
|Sureste 6 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|16°
|14°
|Sureste 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|16°
|15°
|Sureste 3 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|17°
|16°
|Sur 3 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|16°
|Sur 4 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|15°
|Sur 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|14°
|Sur 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|12°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|14°
|11°
|Sur 10 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|11°
|Sureste 8 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|10°
|Sureste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|9°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|9°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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