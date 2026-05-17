Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

El pronóstico para Santa Cruz este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 44 - 74 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 30 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 36 - 66 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 34 - 58 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 44 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:12
Puesta del sol17:53
Horas de luz8h 41m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:12 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 8h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 44 - 74 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 30 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 30 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 33 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 32 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 30 - 51 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 32 - 52 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 34 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 35 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 42 - 69 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 43 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 44 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 40 - 73 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 36 - 66 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Oeste 34 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 38 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 34 - 61 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 34 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 38 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 38 - 68 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.