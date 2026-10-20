Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 18 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:17
|Puesta del sol
|19:17
|Horas de luz
|13h 0m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|68%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:17 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 13h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|13°
|Este 12 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|13°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|15°
|13°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|15°
|13°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|14°
|12°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|12°
|Este 12 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|14°
|11°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|13°
|Este 12 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|14°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|16°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|17°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|17°
|Noreste 16 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|19°
|17°
|Noreste 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|20°
|17°
|Noreste 15 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|18°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|20°
|18°
|Noreste 16 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|20°
|18°
|Este 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|20°
|17°
|Este 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|16°
|Este 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|16°
|Este 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|18°
|15°
|Este 18 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|15°
|Este 18 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|15°
|Este 17 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|18°
|15°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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