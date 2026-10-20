Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.