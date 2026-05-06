Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 4 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 9 - 14 km/h
Lluvia
70% 0.9 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 19 - 30 km/h
Lluvia
80% 1 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 21 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:56
Puesta del sol18:10
Horas de luz9h 14m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:56 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 21 - 35 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 15 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 13 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 5 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 7 - 16 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Este 7 - 14 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 9 - 14 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 10 - 16 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 11 - 18 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 10 - 18 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 12 - 19 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Suroeste 19 - 30 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Suroeste 21 - 35 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 18 - 35 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.