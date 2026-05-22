Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 3 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:19
Puesta del sol17:47
Horas de luz8h 28m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:19 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 8h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 15 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 5 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.