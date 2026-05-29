Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Santa Fe este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 13 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:52 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Sur 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sur 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sureste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sur 6 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.