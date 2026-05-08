Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

El pronóstico para Santiago del Estero este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 13 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sureste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noreste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:47 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Oeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Oeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Oeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Sureste 10 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Sureste 10 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Este 10 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Este 11 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Este 12 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Este 12 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Este 12 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noreste 11 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Noreste 13 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Este 12 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Este 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Este 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.