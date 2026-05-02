Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

El pronóstico para Santa Cruz este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 23 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 8 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:49
Puesta del sol18:17
Horas de luz9h 28m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:49 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 23 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 22 - 37 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 22 - 37 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 21 - 35 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 20 - 34 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 20 - 39 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.