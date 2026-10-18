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Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Norte 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:37 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 13° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 12° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sureste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sur 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Oeste 0 - 3 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Suroeste 0 - 2 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Este 3 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 14° Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 15° Noreste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 17° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 18° Noreste 10 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 18° Noreste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 18° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 18° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 18° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 17° Noreste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 18° Norte 6 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 17° Norte 5 - 11 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 17° Norte 7 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 17° Norte 5 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Este 4 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 16° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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