Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

El pronóstico para Santa Cruz este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 39 - 68 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 27 - 45 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 32 - 63 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 29 - 50 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 39 - 68 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:08
Puesta del sol17:57
Horas de luz8h 49m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:08 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 8h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 39 - 68 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 28 - 47 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 28 - 46 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 27 - 45 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Oeste 27 - 44 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 27 - 44 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Oeste 27 - 44 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Oeste 28 - 45 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Oeste 28 - 46 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Oeste 27 - 45 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Oeste 25 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 25 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 34 - 57 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 36 - 61 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 39 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 38 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 32 - 63 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 30 - 53 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 31 - 50 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 31 - 51 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 29 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 29 - 48 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 32 - 51 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.