Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 29 - 48 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 28 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 25 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 37 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:27
Puesta del sol17:41
Horas de luz8h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:27 y se pone a las 17:41, dando aproximadamente 8h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 37 - 51 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 30 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 37 - 51 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 31 - 51 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 31 - 51 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 30 - 50 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 30 - 50 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 29 - 49 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 29 - 47 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 29 - 48 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 31 - 51 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 31 - 51 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 29 - 50 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 30 - 49 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 30 - 50 km/h 0% Cubierto
15:00 Noreste 29 - 49 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 28 - 48 km/h 0% Cubierto
17:00 Noreste 28 - 47 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 28 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noreste 28 - 45 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noreste 28 - 46 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noreste 28 - 47 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 25 - 46 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 22 - 41 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.