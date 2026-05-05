Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar este 5 de mayo de 2026
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Santa Fe este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 17°. Con vientos de 14 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|18:21
|Horas de luz
|10h 45m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|87%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:36 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|19°
|19°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 16 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|19°
|19°
|Noreste 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|20°
|20°
|Noreste 8 - 19 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|21°
|21°
|Este 8 - 16 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|23°
|21°
|Este 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|25°
|25°
|Noreste 12 - 25 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|25°
|26°
|Noreste 10 - 27 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|25°
|26°
|Norte 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|25°
|26°
|Norte 10 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|27°
|Norte 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|24°
|24°
|Noreste 3 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|23°
|21°
|Este 5 - 8 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|22°
|20°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|22°
|22°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|21°
|21°
|Este 13 - 22 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|21°
|21°
|Este 14 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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