Canal 26
Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Santa Fe este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 17°. Con vientos de 14 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Norte 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:36 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Norte 8 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Norte 9 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 19° 19° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Noreste 8 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 21° 21° Este 8 - 16 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 23° 21° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 25° 25° Noreste 12 - 25 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 25° 26° Noreste 10 - 27 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 25° 26° Norte 14 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 25° 26° Norte 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 27° Norte 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 24° Noreste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 21° Este 5 - 8 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 22° 20° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 22° Noreste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Este 13 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 21° 21° Este 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.