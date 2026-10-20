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Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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El pronóstico para Santiago del Estero este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 18°. Con vientos de 23 - 51 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
28°
Viento
Noreste 18 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
24°
Viento
Noreste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 23 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 28°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:35 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 23 - 51 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Este 13 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Noreste 22 - 33 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 16° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 19° 16° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 15° Noreste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 15° Noreste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 15° Noreste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 15° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 16° Noreste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 21° 17° Noreste 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 19° Noreste 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 20° Noreste 15 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 25° 22° Noreste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 26° 22° Noreste 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 27° 23° Noreste 23 - 50 km/h 0% Cubierto
16:00 27° 24° Noreste 20 - 50 km/h 0% Cubierto
17:00 28° 25° Noreste 18 - 42 km/h 0% Cubierto
18:00 28° 25° Noreste 15 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 27° 25° Noreste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 25° 23° Noreste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 23° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 22° Noreste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 23° 21° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
24:00 23° 21° Noreste 14 - 29 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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